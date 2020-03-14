Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doğduğu köyde bilgisayarı olmamasına rağmen kodlamayı öğrenen 19 yaşındaki Elif Eda Güneş'i kabul etti.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinin Curali köyünde dünyaya gelen Güneş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Oktay'a çalışmaları ve projelerini anlattı.

Güneş, ilkokula köyündeki birleştirilmiş sınıfta başladığını belirterek, o günleri hiç unutmadığını, bu yüzden köy okullarını teker teker gezerek çocuklara bilim ve teknolojiyi anlattığını söyledi.

Hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları da ziyaret ettiğini kaydeden Güneş, "O çocuklara umut olmak istiyorum çünkü o çocukların umudu olduğunda daha çabuk iyileşeceklerine inanıyorum." dedi.

Güneş, gelecekte girişimci olmak istediğini dile getirerek, "İleride bir kuluçka merkezi kurmak istiyorum. Burada hem kendi projelerimi geliştirmek hem de gençlerin projelerine yardımcı olmak istiyorum. Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlamayı hem de girişimcilerin sayısını artırmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda Mars için keşif aracı tasarlayan ekiplerin yarıştığı "European Rover Challenge" yarışmasına katıldığını anlatan Güneş, "Liseliler olarak bir ekip kurmuştuk. İki yıl kadar o ekipte yer aldım. O yarışmaya katılmaya hak kazanan en genç ekip olduk. Genellikle üniversite öğrencileri çağrılıyordu ama biz liseliler olarak katılmaya hak kazanmıştık." diye konuştu.

Güneş, köyde büyürken karşılaştığı zorlukların kendisini sorunların çözüm yollarını bulmaya ittiğini belirterek, "İnsan, zorluklarla karşılaşmadıkça aklında sorun çözmek gibi bir düşünce de olmuyor. Bu yüzden, karşılaştığımız zorluklar çözüm bulmak için bize fırsatlar sunuyor." dedi.

– "Zorluklar bizi başarıya zorladı"

Oktay, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri birçok zorlukla karşılaştığına işaret ederek, "Bizim savunma sanayisindeki başarımızın sebebi çektiğimiz zorluklardır. Bu zorluklar bizi başarıya zorladı, başka bir şans da bırakmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İmkansızlıkların başarının önünde engel olmadığını vurgulayan Oktay, "İnanıldığı zaman yapılamayacak bir şey yok. Bugün biz bu öz güveni kazanmış durumdayız. Her şeyi yapabiliriz. 'Birisi yapıyorsa biz de yaparız, birisi yapmıyorsa o zaman biz yaparız.' diyoruz. Bu cesareti de senin gibi gençlere bakarak alıyoruz." dedi.

Oktay, Türkiye'deki diğer pek çok gencin de gayretle çalıştığına işaret ederek, "Savunma sanayisindeki mühendislerimizin çoğu gençtir, çoğu daha yeni mezundur. 'Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz.' diye övünerek konuşuyoruz ya. Mühendislerimize bakın, çoğu gençtir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin yazılım alanında da iyi işler çıkardıklarına dikkati çeken Oktay, "Diğer alanlar bir tarafa, 'oyun' diyerek geçiştirilen alanda bile milyarlarca dolarlık bir pasta var. Şu anda Türkiye'deki gençler bunu üretiyor ve birkaç milyar dolarlık oyun ihracatımız var. Dolayısıyla yazılımda da birçok alanda kendi sistemlerimizi geliştirmeye başladık." şeklinde konuştu.

– Bilgisayarı ve internetinin bulunmaması kodlamayı öğrenmesine engel olmadı

Okuma yazma bilmeyen Mustafa ve Hatice Güneş çiftinin 3 kızından en küçüğü olarak dünyaya gelen Güneş, evinde bilgisayar ve internet olmamasına rağmen henüz 15 yaşındayken kodlamayı öğrendi.

Güneş, yazılıma merakı sayesinde Ancha Uzay Teknolojileri ekibine kabul edilerek, Mars için insansız keşif aracı tasarlayan ekiplerin yarıştığı "European Rover Challenge" yarışmasına katıldı.

Köy okullarındaki çocuklara örnek olmak amacıyla "Kelebek Etkisi" adlı projeyi hazırlayan Güneş, Yozgat ve Kayseri'deki okulları gezerek bilim ve teknoloji konusunda sunumlar yapıyor.