Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Menfur saldırıları kınıyorum

Yazan:
Alaturka Online
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve avukat Afşin Hatipoğlu’na yönelik saldırıları kınadı.

Oktay’ın söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu’nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve Kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir.”

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