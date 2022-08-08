Cumhurbaşkanı’ndan önce cemevine belediye hizmeti!

Erdoğan muharrem ayı nedeniyle Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ne gidecek. AKP’li belediye ilk kez Cemevi’yle ilgilendi.

Saygı ÖZTÜRK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında son anda bir değişiklik olmaması halinde bu akşam Mamak’ta bulunan Hüseyin Gazi türbesi ve Cemevi’ni ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra, değişik illerden davet edilen 10 Alevi dedesi ve İçişleri Bakanı da muharrem ayı orucunu Cemevi’nde açacak.

Ankara’da üç Cemevine planlı bir biçimde saldırı yapılırken, bu saldırılardan 5 gün önce Hüseyin Gazi Cemevi’nde de keşif yapıldığı, Cemevini ziyaret eden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’a söylemişti.

20 DÖNÜMDE HİZMET

Gelen kişinin tavır ve hareketlerindeki olumsuzluklar üzerine, Alevi Dedesi Hüseyin Öz, gelen kişiyi Cemevi’nden çıkarıp korumalar eşliğinde uzaklaştırmıştı. AKP’li Mamak Belediyesi sınırları içinde olmasına rağmen, Cemevi’ne belediyenin bir desteği olmuyordu. Bir hafta önce Cemevine gelen belediye yetkilileri, bundan böyle türbenin hizmetiyle kendilerinin ilgileneceğini söyledi. Araç-gereç ve çok sayıda belediye işçisi Cemevi’nin yaklaşık 20 dönümlük arsası üzerinde peyzaj düzenlemesi yaptı, fidan ve çiçekler dikti. Belediye, Cemevi ve türbe içinde de tepeden tırnağa kapsamlı temizlik yaptı.

TAHSİSİ DE YAPILDI

Yıllardır hizmet alamadıkları belediyenin, Cemevi ve türbeye birden ilgi göstermeleri karşısında Hüseyin Gazi Vakfı yetkilileri de şaşırdı. Türbe alanının tahsisi de vakıf üzerine yapıldı. Belediye, Cemevi’nin yemekhane, kesimhanesini de yeniledi. Belediyenin bu hizmetinden vakıf yetkilileri son derece memnun kalırken, bunun nedenini daha sonra gelen telefonla öğrendiler. Vakıf yetkililerini telefonla arayan İçişleri Bakanı’nın danışmanlarından Ali Arif Özzeybek, Cumhurbaşkanı’nın Muharrem ayı nedeniyle Cemevine geleceğini ve orada iftara katılacağını söyledi. Yemeğe değişik illerden 10 dede de davet edildi. Vakıf yetkilileri türbe ve çevresinin düzenlenmesinden memnun olduklarını belirtti.