Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtımı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, 25-27 Haziran'da Muğla, 29-31 Ekim tarihlerinde de Galataport İstanbul ev sahipliğinde olmak üzere iki etap halinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı kapsamında yapılacak organizasyonun tanıtımı Galataport İstanbul-Paket Postanesi Terası'nda gerçekleştirildi.

İlki geçen yıl İstanbul'da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, amaçlarının Türkiye'nin genç sporcularına fayda sağlamak olduğunu söyledi.

Çok kıymetli destekçilerinin bulunduğunu dile getiren Yemlihaoğlu, "Herkese çok minnettarız. Destekleriniz, projeyi ileriye taşımamıza fayda sağlıyor ve bize güç veriyor. Umarım çok daha ileri gideceğiz. Bunu başta spor organizasyonu görmekle birlikte temelde başka dokunduğumuz hususlar da olmasına dikkat ediyoruz. Bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz." diye konuştu.

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas ise yarışların ev sahipliğini 2. yılda da yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Burası geçmiş ve geleceği bir arada bulunduran bu parkurun en kritik noktası. Organizasyon, ülkemizin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'na ve herkese çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Mustafa Tonguç da şunları kaydetti:

"Deniz sporları arasında en saygın organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nı DHL Express olarak, ülkemizin dünya çapında tanıtımına hizmet eden kıymetli bir yarışma olarak değerlendiriyoruz. 40 senelik deneyimimiz boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye'nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın sponsorları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'ye yüksek katma değer oluşturacak tüm işlerin altına imzamızı atmaya devam edeceğiz. Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalarımızın her zaman yanında olacağız. DHL Ailesi olarak Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru olmaktan gurur duyduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum."

Organizasyonun tanıtımı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.