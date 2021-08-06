Çeşitli bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’nin pek çok ilinde binlerce hektar arazinin kül olması sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’na 23 başmüfettiş atanması dikkati çekti.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine Sinan Taş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Uzun; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişliklerine Alaettin Kandemir, Onur Şatıroğlu, Onur Özavcı, Ahmet Çelikdin, Sebiha Çetin, Özgür Kabayel, Ferhat Aydın, Burcu Gündoğdu, Hakan Özmen, Sevda Soysal, Cemal Alpaslan Özcan, Göksel Yolcu, Yusuf Kenan Karaaslan, İbrahim Yılmaz, Ertan Örs ve Adnan Doğan getirildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğüne Funda Aydın Seymen, 21. Bölge Müdürlüğüne Hamdi Erşen atandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever görevden alınırken, yerine Fatih Dumanlı getirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılıklarına Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya atandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NA 23 BAŞMÜFETTİŞ

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliğine Aslan Yıldız; Sağlık Bakanlığı Müfettişliklerine, Müfettiş Yardımcıları Kadir Kavak ve Sadık Kapan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek görevlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Dağlı, Ülkü Evren, Başak Güven, Kemal Eren, Ali Söğütdelen, Kadir Camcı, Muhammet Alper Koyuncu, Nihal Marakoğlu, Bülent Kamalı, Bekir Gürkan Özgün, Sezai Yücel, Gülseren Korkmaz, Yusuf Çolak, Zehra Akpınar, Murat Aral, Üzeyir Yürekli, Tarık Coşkun, Tahsin Erman Çağdaş, Korhan Turgutlu, İbrahim Karadurak, Gazi Uzun, Güngör Arabacı ve Gökhan Kara atandı.

Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak; Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık; Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif Ertekin getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, 7. Bölge Müdürü Nihal Seyyit Miçillioğlu ve 10. Bölge Müdürü Cevahir Dilaver görevden alındı. 5. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Cengiz, 6. Bölge Müdürlüğüne Serhan Özkanlı, 7. Bölge Müdürlüğüne Ömer Alkış, 9. Bölge Müdürlüğüne ise Gültekin Yürümez atandı.