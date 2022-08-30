Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti. Karaca yaptığı açıklamada, “Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca yayınladığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Korkmaz Karaca istifa metninde şu ifadelere yer verdi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum. Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.

* 19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim. Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.

* Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.

* Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.

* AK Parti’nin ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.

* Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.

* Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.

İlginizi Çekebilir AKP’li Karaca’nın verdiği poza AKP’liler de tepki gösterdi İlginizi Çekebilir AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’ndan yeni açıklama İlginizi Çekebilir AKP’li yönetici ‘güvenim kalmadı’ diyerek istifa etti İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı! CHP o dilekçeyi paylaştı