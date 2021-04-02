Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ikinci projesi de ASEAN'da kabul edildi

ANKARA (AA) – MÜMİN ALTAŞ – Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin 2019 yılından beri dünyanın pek çok ülkesinde, her milletten gelecek vadeden genç yetenekleri, yaratıcı zihinleri arayan küresel Türk firmalarıyla bir araya getiren "TalentforBIZ" kariyer etkinliğinin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) fon desteği alarak 2021 yılında Endonezya ve Malezya'da da yapılmasıyla ilgili projesi kabul edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ASEAN ile Türkiye arasında 2017 yılında kurulan "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kapsamında Türkiye, ASEAN'a düzenlenecek projelerin finansmanı için kurulan fona 1 milyon dolar bütçe tahsis etti. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkılarıyla oluşan kayıtlı fondan ASEAN üye ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de geliştireceği projelerin finansmanı için yararlanması mümkün oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bu yıl İstanbul'da gerçekleştireceği Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı Projesi'nden sonra, Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkelerindeki genç yetenekler için bir kariyer ve cazibe merkezi olarak konumlandırılmasını hedefleyen "ASEAN-Türkiye TalentforBIZ Projesi" de kabul edilen sınırlı sayıdaki proje arasında yerini aldı.

Bu projeler, Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin başta kendi bölgesinde olmak üzere, uluslararası alandaki marka bilinirliliğinin artırılması açısından önem arz ediyor. Ayrıca, Türkiye ile ASEAN arasında kurulan Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın, "Diyalog Ortaklığı" seviyesine çıkartılmasına da fayda sağlaması bekleniyor.

– Uluslararası yetenek havuzu oluşturuldu

Türkiye'nin stratejik sektör ve projeleri için dünya çapındaki yeteneklerin Türkiye'yi ve Türk şirketlerini bir cazibe merkezi olarak görmesini hedefleyen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, günümüzde yeteneklerin dünyanın her yerinde hareket halinde olduğu gerçeğinden hareketle, Türkiye'nin değerli markalarına her milletten yeteneklerle buluşma fırsatı sağlamayı hedefledi ve bu kapsamda "TalentforBIZ Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda kariyer etkinlikleri ilk olarak 2019 yılında Almanya, İngiltere, Özbekistan ve Güney Afrika'da gerçekleştirildi, 5 binin üzerinde Türk ve yabancı genç yetenek, 17'si kamu olmak üzere 69 Türk kurum ve kuruluşuyla bir araya getirdi.

Etkinliğin 2020 yılında Almanya, İngiltere, Hollanda, ABD, Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Güney Afrika'da düzenlenmesi planlandı ancak Kovid-19 küresel salgını nedeniyle Özbekistan, Pakistan ve Kazakistan'da 5 binin üzerinde öğrenci ve mezunun katılımıyla düzenlenebildi. Projeyle her geçen yıl büyümeye devam eden uluslararası yetenek havuzu oluşturuldu.

Kariyer etkinlikleri, gelecek dönemde de ülkenin değerli markalarını her milletten genç yeteneklerle buluşturmaya devam edecek.

ASEAN tarafından fon desteği verilen bu projeyle Endonezya ve Malezya gibi Türkiye için stratejik öneme haiz olan iki ülkede kariyer etkinliği hem fiziki hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Böylece, Güneydoğu Asya ülkelerindeki genç yeteneklerin Türkiye'yi kariyer hedefleri için bir cazibe merkezi olarak konumlandırmasına katkı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin iki projesinin birden ASEAN'da kabul edilerek fonlanmasıyla Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle iş birliğinin ve bölgedeki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.