Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine yoğun ilgi

ANKARA (AA) – ZAFER FATİH BEYAZ – Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, açılışının üzerinden henüz bir ay geçmemesine rağmen yoğun ziyaretçi çekiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 Şubat'ta kapılarını açan Millet Kütüphanesini, hizmet verdiği 25 günde 153 bin 330 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerden gece gündüz büyük ilgi gören, milyonlarca eserle kitapseverlere entellektüel yolculuk imkanı sunan kütüphaye, e-Devlet üzerinden de 60 bin 600 kişi üye oldu. Hafta içi günlük ortalama 6 bin 133 kişinin ziyaret ettiği kütüphanenin hafta sonu ziyaretçi sayısı 14 bin 700 kişi oldu.

Ziyaretçi sayısına 15 yaş altındaki çocuk ile gençlerin dahil edilmediği, yaklaşık 20 bin kullanıcının ise çoklu giriş yaptığı öğrenildi.

Ayrıca ilk günden yoğun talep gören kütüphaneden randevu alan 101 kurum ve okuldan 8 bin 490 kişiye tanıtım yapıldı.

Her yaştan kitapseveri ağırlayan Millet kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda 15 Mart akşamından itibaren okuyucu hizmetlerine kapatılmıştı.

– Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veriyor

Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanede, 2 milyon basılı kitap, 12 bin 500 basılı dergiye ait 2 milyon sayı bulunuyor.

Ayrıca erişim sağlanan 68 veritabanı içeriğinde 550 bin e-kitap, 6 milyon 500 bin elektronik tez ve 60 bine yakın e-dergiye ait 120 milyon makale ve rapor yer alıyor.

Koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi hedefleyen Millet Kütüphanesinde, 5-10 yaş arası kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 10-15 yaş arası kullanıcılar için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve Görüntü, Nadir Eserler ve Araştırma kütüphaneleri, Cihannüma, Süreli Yayınlar, Selçuklu Müze ve Sergi, Anadolu ile Divan salonları, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet kabul alanları, 500 kişilik konferans salonu, teknoloji ve mesleki eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve film izleme alanları, yemek salonları, seminer salonları, mescit, personel çalışma ve dinlenme alanları yer alıyor.

Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesinin 25 bin kitaptan oluşan koleksiyonu bulunuyor. Masal dinleme etkinlikleri ve geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmaların da yapıldığı Nasreddin Hoca Kütüphanesinde, görsel ve işitsel materyalleri grup ya da bireysel olarak dinlemek ya da izlemek için özel tasarlanmış ses ve görüntü salonu da bulunuyor.