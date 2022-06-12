Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar ikinci tura kalırsa…

MetroPOLL Araştırma, yaptığı son ankette “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde kime oy verirsiniz?” diye sordu. İşte yanıtlar…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç gün önce, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

MetroPOLL Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını bugün paylaştı. Ankette “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz?” diye soruldu. İşte verilen yanıtlar:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 36.4

Mansur Yavaş: Yüzde 50.3

Recep Tayyip Erdoğan: 38.1

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46.7

Recep Tayyip Erdoğan: 40.9

Meral Akşener: Yüzde 43.2

Recep Tayyip Erdoğan: 40.5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.7

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, sonuçları paylaştıktan sonra kararsızların önemine dikkati çekerek, “İlk iki aday muhtemelen kazanabilir. Diğer iki adayın şansı çok düşük. Sonucu kararsız seçmenler belirleyecek” dedi.

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