Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın sözleri için “Biden’ın Türkiye analizi saf bir analize dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Kalın, İngilizce yaptığı paylaşımda, “Biden’ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye’ye emir verilen günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, New York Times’a Ocak ayında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Onu darbeyle değil seçimle devireceğim” ifadelerini kullanmıştı.