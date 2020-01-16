Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O’Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve Berlin Zirvesi‘nin ele alındığı, İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya’da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ve Berlin zirvesi ele alınmış; İdlib mutabakatına ve ateşkese uyulmasının önemi üzerinde durulmuş ve Libya’da ateşkesin hayata geçirilmesi için ilgili taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.”