Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Jake Sullivan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Afganistan’daki siyasi durum ve insani yardımlar, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve terörden arındırılması, Libya’daki siyasi süreç ve seçimler, Yukarı Karabağ’da barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi, Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gelişmelerden duyulan endişe, Belarus-Polonya sınırındaki gerginliğin çözülmesi ve Doğu Akdeniz konuları etraflıca değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında Roma’daki G20 Zirvesinde üzerinde mutabık kalınan ortak stratejik mekanizmanın detayları konuşuldu. (İHA)

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