Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki:

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin antisemitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türk halkının mazlumun yanında olmayı tarih boyunca insani bir sorumluluk olarak gördüğünü vurgulayan Kalın, İsrail Filistin halkını zorla evlerinden çıkartıp sivilleri hatta bebekleri katlederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vahşete sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini belirtti.

"İsrail'in hiçbir değer ve sınır tanımayan savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine dur demek yerine ABD yönetimi, mazlumun hakkını savunan Cumhurbaşkanı'mıza yönelik haksız ithamlarla meşgul olmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın mazlum Filistin halkının yanında olmasını ve İsrail'in hukuk ve insanlık dışı tavırlarına ayna tutmasını ABD'nin antisemitizm ile bağdaştırması trajikomik bir yaklaşımdır. ABD görmese de vicdan sahibi herkes Filistin'de yaşanan vahşetin farkındadır. İsrail'in yapmış olduğu katliamlar antisemitizm yaftasıyla örtülemez. ABD Dışişleri Bakanlığının gerçeklikle hiçbir ilişkisi olmayan söz konusu açıklamasını kınıyor ve reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gerek Yahudi soykırımı konusunda gerekse Türkiye'deki Musevi cemaatinin haklarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet ortadadır. Bunun en büyük şahidi Türkiye'deki Musevi cemaati temsilcileridir. Cumhurbaşkanı'mızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz."