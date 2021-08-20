Cumhurbaşkanlığı tercümanının Atatürk sansürüne CHP’den çok sert yanıt!





CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı tercümanın, Etiyopya Başbakanı'nın Atatürk'ü övdüğü sözlere çeviride yer vermemesini değerlendirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında Ahmed'in, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözlerinin sansürlenmesiyle ilgili "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet, taşıyıcı kolonlarına vurulan onca darbeye rağmen, hala dimdik ayakta duruyor. Ama hâlâ bazı güdük beyinler, Atatürk’ü yok sayarak, görmezden gelerek, onun büyüklüğünü karartabileceklerini sanıyorlar” dedi. #faiköztrak #atatürksansürü #receptayyiperdoğan #haber #haberler #chp #cumhuriyethalkpartisi