Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Meclis’te görüşülecek: Libya’ya asker ve hava desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’ya gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında bugün görüşülecek.

Libya tezkeresinin Meclis’ten kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek. Libya’ya ilk etapta hava savunma sistemi ve askeri eğitim amacıyla Türk askeri gönderilmesi, alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ve personelinin de bu kapsamda bulunması öngörülüyor.

SALT ÇOĞUNLUK ARANACAK

Tezkerenin kabulü sonrası Türkiye uluslararası anlaşmalar hariç ilk kez kara sınırı olmayan bir ülkeye asker göndermiş olacak. Mehmetçiğin sıcak çatışmaya girmesinin beklenmediği ancak olumsuz bir duruma karşı muharip bir unsurun da Libya’ya gönderileceği belirtildi.

Tezkerenin kabulü için salt çoğunluk aranacak. Oylamaya 500 milletvekili katılırsa en az 251 kabul oyu gerekecek. 2003’te Irak’a kuzeyden cephe açma ve 62 bin ABD askerlerinin Türkiye’ye kabulünü öngören 1 Mart tezkeresine 533 vekil katılmış, 264 kabul 250 ret 19 çekimser oy çıkmıştı. Kabul için salt çoğunluk olan 267 bulunamayınca, tezkere reddedilmişti. TBMM’de halen AKP’nin 290 MHP’nin 49 üyesi var. Muhalefet ve bağımsızlar ise 250 sandalyede kaldığı için tezkerenin kolaylıkla geçmesi bekleniyor.