Cumhurbaşkanlığı ve HDP’nin kapatılması sorusu sebebiyle 3 ay uzaklaştırma

Türkiye’nin yönetim biçiminin yanı sıra politikaları ve HDP’nin kapatılmasıyla ilgili öğrencilere soru sorduğu gerekçesiyle, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, 3 ay süre ile üniversiteden uzaklaştırıldı.

SINAV YENİLENECEK

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, ‘Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye ile Zap, Avaşin ve Metina’ya yönelik saldırı ile bağlantılı olarak yaşanan göçün yanı sıra Yunanistan ile kıta sahanlığı nedeniyle yaşanan sorun, Kıbrıs sorunu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘bir gece yarısı’ vali ve emniyet müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi, sansür yasası, HDP’li belediyelere atanan kayyum ve açılan kapatma davası ile yaşanan yargısal baskı” konularında öğrencilerine soru sorması nedeniyle, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, YÖK Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince sınavı iptal ederek 19 Ocak tarihinde sınavı yenileceğini açıkladı. Ayrıca Doç. Dr. Yücel’in, 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Doç. Dr. Bülent Yücel,

“UYGULAMAYA ŞAŞIRMADIK”

Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eskişehir’de sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, üyeleri olan Doç. Dr. Bülent Yücel’in görevinden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Yücel, hakkında idari soruşturma başlatılıp tedbiren 3 ay süreyle açığa alındığını ifade eden Kurul, “Bunun hemen öncesinde de Hukuk Fakültesi yönetimi, sınav sorularını iptal etmiş ve Anayasa Hukuku dersini üyemizin üzerinden almıştır.

Ne yazık ki yıllardır Hukuk Fakültesinin canına okuyan üniversite ve Hukuk Fakültesi yönetiminin ‘yeter artık!’ dedirten bu uygulamasına şaşırmadık. Bilim insanı duyarlılığı ve etiği çerçevesinde hareket etmekte ısrar eden; inadına doğa, insan ve toplum için bilim diyen akademisyenlere Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi özelinde yapılanlara dair söylenecek ve yazılacak o kadar çok şey, cevaplandırılması gereken o kadar çok soru var” dedi.

“HUKUK FAKÜLTESİ’NİN HUKUKSUZLUKLARINI SAYMAKLA BİTİREMEYİZ”

Daha önce de Anadolu Üniversitesi’ndeki bir soruşturmada, ‘Masonik – FETÖ’cü – Marksist Cephe’ gibi bir yapıya üye olduğu gerekçesiyle araştırma görevlilerinin görevinden uzaklaştırıldığını ifade eden Kurul şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin imza attığı ve mahkeme kararlarıyla tescil edilmiş hukuksuzlukları saymakla bitiremeyiz. Mesela zamanında usulsüz atamalarla tüm bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları bir kişinin uhdesinde toplanmıştı, şimdi o kişinin yerinde yeller esse de görüldüğü üzere yenileri onu aratan cinsten değil.

Mesela Hukuk Fakültesi merkezli Masonik-Fetöcü-Marksist Cephe diye bir örgüt uydurulmuştu, bu örgüte üyelikten akademisyenlerin işine son verilmiş, yerlerine ilahiyatçı hocalar derse sokulmuştu. Deli saçması bu örgütün uydurma olduğu ortaya çıksa da bunu uyduranlar hala ‘yüksek mevkilerde’ görev yapmaktalar. Fakülteye yıllarını vermiş Barış Akademisyeni arkadaşlarımız meslektaşlarını ziyarete geldiklerinde güvenlik görevlisi marifetiyle kampüsten çıkarılmış mesela.

Mesela mesnetsiz iddialarla işine son verilen bazı akademisyenler görevlerine döndüklerinde onlara oda dahi verilmemiş, açık mobbing kar etmeyince aynı gerekçelerle tekrar tekrar işlerine son verilmişti. Say(a)madıklarımız da vardır muhakkak. Ama ‘artık yeter!’ diyoruz. Hukuk Fakültesi çalışanlarına ve öğrencilerine, Anadolu Üniversitesine, Eskişehir’e zarar vermekten vazgeçin!”

“ÖĞRENCİLER ADALET İSTİYOR”

Gerekçe dahi gösterilmeden sınavları iptal edilen öğrencilerin kazanımlarının nasıl korunacağını soran Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Hukuksuzluğu alışkanlık edinen idarecilerin en az düşündükleri görünen o ki öğrencilerimiz! Derslerine ilahiyatçı mı girmiş, sınavları iptal mi olmuş, dersten mi kalmışlar bunların önemi yok onlar için.

Hukuk Fakültesi öğrencileri adalet istiyor yalnızca! Siyasi hırslara kurban gitmemeyi, hukukun uygulandığı bir fakültede okumayı, çok sevdikleri Bülent Hocalarından ders almayı istiyorlar. Hukuka ve hocalarına sahip çıkıyorlar. Ey sağır kulaklar bu sese kulak verin artık!” şeklinde konuştu.

“CADI KAZANLARI KAYNATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Anadolu Üniversitesi’nde yaşanan baskıların son bulması çağrısında bulunan Kurul şöyle konuştu:

“Bundan 3 yıl önce yine Bülent Yücel’in dersi hiçbir gerekçe gösterilmeden elinden alınmıştı. Şimdi de ‘beğenmedikleri’, ‘siyasi iktidara ters’ bir soru metni üzerinden cadı kazanları kaynatılmaya çalışılıyor. Fakülte ve Rektörlüğün müdahalesi açık biçimde akademik özerkliğin ve özgürlüğün ihlalidir. Bunu biz değil akademinin binlerce yıllık birikimi, yüksek mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi diyor.

Akademisyenlerin bilimsel özerkliği, bilimsel özgürlük Anayasa’da yazıyor. Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü hukuka, Anayasa’ya uymaya; öğrenciye, akademisyene, idari personele, insana düşman bu yönetim biçiminden vazgeçmeye, üyemiz Bülent Yücel hakkında verilen kararları geri almaya davet ediyoruz.”