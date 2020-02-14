Cumhurbaşkanlığı yatırım programı açıklandı

Resmi Gazete’nin 13 Şubat tarihli mükerrer sayısında yayımlanan 2020 yılı yatırım programına göre, bu yıl en yüksek ödenek 25.2 milyar TL ile ulaştırma ve haberleşme projeleri için ayrıldı.

Bu kapsamda, diğer kamu hizmetleri kalemine 12.3 milyar TL, enerji projelerine 11.8 milyar TL, eğitim için ise 11.08 milyar TL harcama yapılması öngörülüyor.

Program dahilinde toplam proje stoğu 1.05 trilyon TL olarak kaydedilirken, 2019 sonu kümülatif harcama 416.1 milyar TL, bu yıl toplam 2,994 proje için planlanan harcama tutarı 8.973 milyon TL’si dış kredi olmak üzere 77.1 milyar TL olarak belirlendi.

Bu yıla ait kamu yatırımlarının bütçe türlerine göre dağılımına bakıldığında; merkezi hükümet yatırımları için 51.5 milyar TL ayrılırken, bu kapsamda döner sermaye ve SGK için 1.2 milyar TL, KİT’ler için 24.3 milyar TL, özelleştirme kapsamında kuruluşlar için ise 107.4 milyon TL yatırım harcaması yapılması öngörülüyor. Kamu yatırımları için 2020 yılında ayrılan toplam bütçe 127.9 milyar TL olarak kaydedildi. (REUTERS)