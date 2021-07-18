Cumhurbaşkanlığına 2 gün Fuat Oktay vekalet edecek

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Alaturka Online
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19-20 Temmuz tarihlerinde KKTC’ye yapacağı ziyaret boyunca yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın vekalet edeceği belirtildi.

Kararda, “19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106’ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir” denildi. DHA

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