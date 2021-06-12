Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

ANKARA (AA) – Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Erdoğan, 13-16 Haziran'da Belçika Krallığı'na ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.