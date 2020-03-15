Cumhurbaşkanlığı’ndan Corona virüsü açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da toplantıya video konferansla katıldı.

ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI

Toplantının ardından alınan kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanlığı’nın duyurduğu kararlarda şu ifadelere yer verildi;

1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

2. Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır.

3. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00’e kadar tamamlanacaktır.

4. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır. DHA

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