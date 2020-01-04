Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi’ dolandırıcılığına karşı uyarı!

Açıklamada, İletişim Başkanlığı’nın vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği belirtildi.

İletişim Başkanlığı’nın ‘kamuoyu duyurusu’ şu şekilde:

* Son günlerde İletişim Başkanlığı adı ve Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılarak sahte bir site aracılığıyla ‘elektrik ve doğal gaz fatura iadesi’ adı altında dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.

* Söz konusu siteye erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir.

* Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleri ile ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz.

* Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara itibar edilmemesi gerekmektedir.