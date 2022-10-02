Cumhurbaşkanlığı’nın günlük giderine tepki: ‘Her şey onlara güzel’

Son Sayıştay Raporu’na göre Cumhurbaşkanlığı’nın günlük gideri 10 milyon lirayı geçti. Dar gelirli kuruş hesabı yaparak ayakta kalmaya çalışırken harcanan paralar dikkat çekti. Konuştuğumuz vatandaşlar, “Bu kadar fakir fukara yatacak yer bulamıyor, aç; onlar sefa sürsünler” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM

Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Sayıştay’ın yayınladığı mali tablolara göre, Cumhurbaşkanlığı’nın mutfaktan temizliğe, giyimden sağlığa kadar birçok kalemde yaptığı harcamalar katlandı.

Asgari ücretliler 5500 lira ile ayın ortasını görmekte bile zorlanırken; Cumhurbaşkanlığı’nın günlük gideri 10 milyon lirayı aştı.

Biz de İstanbul Bakırköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Bu harcamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 10 milyon TL sizin için ne anlama geliyor?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HER ŞEY ONLARA GÜZEL, O EKONOMİK RAHATLIĞI BİZ DE İSTİYORUZ”

Dürdane Sarıkaya: “Cumhurbaşkanımızın harcamaları güzel ama biraz da vatandaşına, özellikle bizim gibi alt gelirli insanlara daha yardımcı olursa, hayatı kolaylaştırırsa çok memnun oluruz. Her şey onlara güzel, rahat; o ekonomik rahatlığı bizler de istiyoruz. Sıkıntılarımız çok fazla arttı hayat pahalılığından dolayı. Bu hayat pahalılığına dayanamıyoruz. Madem oraya harcama çok fazlaysa asgari ücrete de gereken yükselişi yapsınlar, geçim standartlarımız yükselsin.

2 tane çocuğum var, geçinmekte zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız madem o kadar güzel harcamalar yapıyorsa vatandaşını da düşünsün. 10 milyon lira benim hayal edemediğim bir miktar. 10 milyon dudak uçuklatan bir para. O giderleri biraz daha minimuma indirip vatandaşına yatırım yapmasını, hayatı kolaylaştırmasını, bizlere destek olmasını bekliyoruz.”

“ARTIK BIKTIK”

Şebnem Akgül: “Artık bıktık. Ne zaman gidiyorlarsa gitsinler. Gençler, ‘Erdoğan’ın karşısına bir kalemi aday koysunlar, kaleme oy veririz’ diyorlar ya; biz yaşlılar olarak aynı fikirdeyiz. Siz önümüzü açın, biz devam edelim. 10 milyon lira; benim çocuğumun çocuğunun hayatında yapacağı şeyleri anlatıyor. Ben bir emekli olarak 3500 lira ile geçinmeye çalışırken, Avrupa’daki yaşıtlarımla aynı şartlarda yaşayamıyorsam, sadece günü geçiriyorsam bunun sorumlusu bu hükümet.”

“FAKİR FUKARA AÇ; ONLAR SEFA SÜRSÜNLER”

Nihat Gülmez: “Zaten hep onlar yiyor, biz ortada kaldık. O parayı ben anca rüyamda görürüm. Bu kadar fakir fukara yatacak yer bulamıyor, aç; onlar sefa sürsünler…”

“DEVLETİN BİRAZ KEMER SIKMASI GEREK”

Mustafa Bey: “Büyük bir meblağ… Daha ekonomik olunması gerek. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Enflasyon yüksek, düşürülmeye çalışılıyor, inşallah düşer. Devletin de biraz kemer sıkması gerek.”

“BU PARALAR TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ”

Asuman Aksu: “Çok kötü bir durum. Bu paralar Türkiye’nin geleceği demek. Bu parayla bütçe açığı kapatılabilir.”

“BU PARAYI YAN YANA BİLE GÖREMEM”

Lidya Hanım: “Çok büyük bir para… Yan yana bile görmem, göremem…

“AVRUPA’DA İSTİFA EDİYORLAR, BURADA DONDURULMUŞ GİBİ YERLERİNDE DURUYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Çok büyük bir para. Bir ömür çalışsan biriktiremezsin. Bu paralar nereye harcanıyor bilmek isterim. Yurtdışındaki seçmen bunları hep sorar, yanlış bir harcama varsa yetkililer istifa eder… Burada dondurulmuş gibi yerlerinde duruyorlar…”

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