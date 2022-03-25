Cumhuriyet Ak Partisi – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Cumhuriyet Ak Partisi” başlıklı 25 Mart 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Cumhuriyet Ak Partisi – Yılmaz Özdil

“İlk seçimde muhalefet kazanacak, hükümet değişecek” deniyor.

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Halbuki, hükümet değişti zaten, muhalefet iktidara geldi.

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Eski hükümet mesela, millete hikaye anlatıyordu, “bu köprüleri bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz” diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, millete gerçekleri söylüyor, “buralar biliyorsunuz yap-işlet-devret, eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhineyse, aradaki farkı kim ödeyecek, onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” diyor.

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Eski hükümet mesela, yatırımları olduğundan büyük göstermek için eski parayla anlatıyordu, milyona trilyon diyordu, milyara katrilyon diyordu, Çanakkale’ye şu kadar katrilyon yatırım yaptık filan diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, parayı gerçek alım gücüyle anlatıyor, Çanakkale Köprüsü’nden geçerken “200 milyon lira” ödeyeceksiniz demiyor, “200 liracık” ödeyeceksiniz diyor, en büyük banknotumuz olan 200 liranın değerinin düşe düşe “cık” seviyesine düştüğünü söylüyor.

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Eski hükümet mesela, “paramıza itibar kazandırdık” diyordu, “hamdolsun paramızın değer kazanmasıyla iftihar ediyorum” diyordu, “paramızın artık tıpkı dolar gibi euro gibi simgesi var, simgemizin çıpaya benzemesi paramızın güvenli bir liman olduğunu vurguluyor” diyordu, “paramızın artık haysiyeti var” diyordu, “paramız şahlanıyor, küresel bir aktör olarak öne çıkıyor” diyordu, “cahiller ekonomiden anlamıyorlar, dolar üç liranın altına inecek” diyordu, “bir dolar bir lira olacak” diyordu, “ABD’yi Türk Lirası korkusu sardı, Amerikan merkez bankası çöküyor” diyordu, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık cüzdanındaki parasıyla gurur duyuyor” diyordu, “iktidarımızın özetini paramızın itibarında görmek mümkündür” diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, paramızın gerçek halini izah ediyor, “Türk Lirası şu anda en zayıf durumunda, en düşük seviyeye düştü, daha da düşebileceği yer yok” diyor.

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Eski hükümet mesela, ithal ineği ithal samanla besliyordu, “paramız var ki ithalat yapabiliyoruz” diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, tarımsal ithalatın ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor, “maalesef üretmesek de olur diyenler vardı, ithal ederiz diyenler vardı, bu zihniyet tarımı ihmal etti” diyor, “tarım seferberliği başlatıyoruz” diyor, “çiftçi kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin, tereddüt etmeyin, hükümet yanınızda” diyor, “memleketimiz mümbit bir memleket, bizi tarımsal üretim kurtaracak, deliler gibi üreteceğiz” diyor.

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Eski hükümet mesela, vatandaşa masal anlatıyordu, “şahlanıyoruz” diyordu, “Türkiye’yi şaha kaldırdık” diyordu, “Türkiye ekonomisi şaha kalkmanın sembolüdür” diyordu, “Türkiye şu anda pik yapıyor” diyordu, “adeta bir uçuşun içindeyiz” diyordu, “gerek Batı, gerek dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor” diyordu, “ahdim var, enflasyon düşecek, işsizlik düşecek, dar gelirli vatandaş refaha kavuşacak, hayat standartları yükselecek, ahdim var, Türkiye şahlanacak” diyordu, “fiyatlar gayet uygun” diyordu, “Almanya’da Fransa’da kuyruklar var, bizde böyle bir sorun yok” diyordu, “biz ekonominin kitabını yazdık, bunların kafası basmaz” diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, vatandaşın gerçek halini anlatıyor, “evet, hayat pahalılığı var” diyor, “vatandaşın en önemli sıkıntısı, en önemli sancısı, en önemli şikayeti hayat pahalılığı” diyor, “insanların düne göre daha az miktarda alabildiklerini görüyoruz” diyor.

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Eski hükümet mesela, “ucuz ekmek almak için, ucuz gıda alabilmek için kuyruğa giren yok” diyordu, “hükümeti kötü göstermek isteyen medyanın yalanı” diyordu, “ayçiçeği yağı kuyrukları hükümete karşı algı faaliyeti” diyordu, “elimizi vicdanımıza koyarsak fiyatlarda çok artış yok” diyordu, “zam yapılıyor ama mini mini yapılıyor” diyordu, “hani kaleciye top gelince göğsünde yumuşatır ya, hükümetimiz şu an zamları öyle yapıyor, yumuşatıyor” diyordu, “zamları dış güçler yapıyor” diyordu… Şimdi yeni hükümet iktidara geldi, lafı hiç eğip bükmüyor, fiyatlara nasıl geçirdiklerini harbi harbi anlatıyor, “et ve süt kurumunda fiyatlar piyasaya göre ucuzdu, çok uzun kuyruklar oluyordu, haşırt diye zam yaptık, kuyruğa giren kalmadı” diyor.

Yani açık açık “faiz sebep enflasyon netice”ye inanıyorsan, “kuyruk sebep zam netice”ye hayret etmeyeceksin diyor.

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Özetle…

İktidara karşı en başarılı muhalefeti iktidar yapıyor!

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Yakında çıkıp şöyle derlerse, hiç şaşmayın… Bakın Ak Parti memleketi ne hale getirdi, siz en iyisi Cumhuriyet Ak Partisi’ne oy verin!

Yılmaz Özdil