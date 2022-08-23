Cumhuriyet çınarından yarım tonluk dev bağış

106 yaşındaki Cumhuriyet öğretmeni Sabiha Özar biriktirmiş olduğu yaklaşık yarım ton gazeteyi teslim etti. Üç kez gördüğü Atatürk’e ilişkin aziz hatıralarını da paylaştı.

Gökmen ULU

Sözcü’nün kampanyasına Türkiye’den destek yağıyor

SÖZCÜ‘nün ‘Dünkü Gazete yarını kurtarıyor’ sloganıyla başlattığı kampanyaya katılan Hasibe Sabiha Özar, 1 Ekim 1916’da Konya’da doğdu. İlkokulun ardından Ankara ve Bursa‘da Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Aydınlanma devrimlerine tanıklık eden Cumhuriyet Öğretmeni Sabiha Özar, yüzlerce Atatürkçü öğrenci yetiştirdi.

ATA’YA SÖZÜNÜ TUTTU

Özar Atatürk‘ü üç kez yakından görme şansına sahip olduğunu söyledi. Atatürk’ü ilk gördüğünde 7 yaşında olduğunu belirten Özar “Okula gittiğimiz için çok mutluydu. Bana ‘Oku ve öğretmen ol” dedi. Çok heyecanlandım. Ona verdiğim sözü tuttum ve öğretmen oldum” diye konuştu. Emekli olmasının ardından oğlu Ersun Özar’la İzmir’in Dikili ilçesine yerleşen Sabiha öğretmen, 90 yaşından sonra resim yapmaya başladı. Özar “Bu bende bir tutkuydu. 90 yaşımdan sonra resim yapma fırsatım oldu. 19 Mayıs 2006’da ilk sergimi açtım” dedi. Özar şöyle konuştu: “Asla yaşlandık ve tükendik demeyin. Her zaman sahipleneceğiniz ve yapabileceğiniz bir şeyler vardır. Bunları keşfetmeye çalışın. Ben bunu resim yapmada buldum. Siz de deneyin. Doğum da ölüm de hayatın gerçekleridir. Ancak önemli olan, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığındır.”

Sabiha Özar, sergilediği bir yağlı boya tablosunun yanına şu görüşlerini yazdı: İnsanların emeğiyle yapılan her şey bir gün yok olup kaos içinde kaybolmaya mahkumdur. Ancak canlı bir ağaçtan kesilip el emeğiyle yapılan bir kayık misali tüm eserler, yapan, emek veren insanlar yok olsa da ardıllarında kalırlar. Zaman denilen süreç, bu kayık gibi ne kadar çapasına bağlanırsa bağlansın, bu eseri çürütüp, yokluğun sonsuzluğuna bir gün sürükleyecektir. Anlamlı olan; emek vererek bu eserlerden mutluluk duymak ancak tamamlandığı anda vardır. Ne öncesinde, ne de sonrasında…”

Kampanyaya katılmaktan mutluyuz

Sabiha Özar’ın oğlu, emekli Yüksek Ziraat Mühendisi Osman Ersun Özar, SÖZCÜ’nün geri dönüşüm kampanyasına katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Özar “SÖZCÜ gazetelerini biriktirmiştik, diğer gazetelerimizle birlikte. Bunların içinden yararlandığımız kısımları ayırıp onlardan birtakım arşivler oluşturduk. Birikmiş gazeteleri ne yapabileceğimizi düşünürken SÖZCÜ’nün kampanyasını öğrendim” diye konuştu. Duyuruda verilen telefon numarasını aradığını ve bir hafta içinde SÖZCÜ ekibinin birikmiş gazeteleri teslim almaya geldiğini anlatan Özar, yarım ton civarında gazeteyi teslim ettiğini söyledi. Özar “Yeter ki ekonomik olarak SÖZCÜ gazetesine bir katkıda bulunmuş olalım. Hiç olmazsa kağıt darboğazını bu kampanyayla çözebilme şansları olursa bunu memnuniyetle karşılarız” diye konuştu. Sabiha öğretmen de mutluluğunu dile getirdi.

–