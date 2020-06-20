Cumhuriyet, çobanı bu makama getirdi

CHP’li Orhan Baycan 1973’te Kırşehir Belediye Başkanı oldu. 5 yıl sonra bir kez daha kazandı ancak bu dönem 12 Eylül darbesi ile son buldu. Bu tarihten sonra başkanlığı hep sağ partiler kazandı. 39 yıllık sağ partiler dönemini kapatan, 12 yaşında 5 kardeşi ile birlikte tarlada “Yırtık pantolunu” ile çalışan CHP’li Selahattin Ekicioğlu oldu. Yüzde 44.7 oyla seçildi. İlk icraatı binaya T.C tabelası ve Atatürk portresi asmak oldu. Ekicioğlu hayatını ve 39 yıllık değişimi anlattı:

AHIRDA EĞİTİM

Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan biriyim. Annem ve babam hayvancılık yapıyordu. Ahırdan bozma okullarda okuduk. Dedem ve ebem başımızda dururdu. Ebem öldükten sonra 1971’de köye dönmek zorunda kaldık. Aileme yardım edebilmek için 12 yaşından itibaren tarlada çalışmaya başladım. Annem ve babam ‘Oğlum sen yeter ki eğitimini tamamla, biz iki saat fazla çalışırız’ derdi.

YIRTIK PANTOLON

Neşet Ertaş ustanın dediği gibi ‘Biz varlığı görmedik ki, yoksulluktan şikayet edelim’. Yoksulluğu bilen bir toplumuz. Kırşehir’de farklı bir kimliğimiz var. Burası Horasan erenlerinin merkezi. Bu kültürde incinsen de incitmek yok. Ayağımızda naylon ayakkabı, üstümüzde yırtık pantolon davarın peşinde büyüdük bu topraklarda. Çobandık, cumhuriyet bizi buralara kadar taşıdı.

TERK EDİLMEZ

Dedelerim iç Ege’den İzmir Limanı’na deve sırtında yük taşımacılığı yapardı. Ben de geleneği sürdürdüm. Nakliyecilik yaptım. Hiç bir zaman başka bir şehirde yaşamayı düşünmedim. Çocuklarımız Anadolu’yu terk ederse bu ülke çöker.

DOYURACAĞIZ

Seçildiğimde “Üç ay maaş öder sonra kaçar” demişlerdi. Borç da ödenir hizmet de yapılır, biz teslim olmayız. Mücadele kültüründen geliyoruz. Tarım ve hayvancılık, kadın ve kent kalkınma kooperatifleri kurduk. Ankara ve İstanbul’u doyurmak, beslemek istiyoruz.

HOŞGÖRÜNÜN ADAYI OLDUM, KAZANDIM

İnsan sevgisi ve hoşgörünün adayı olduk kazandık. Bireysel başarımdan çok kültürün yarattığı başarı 31 Mart’ta sandıklara yansıdı. Türkiye genelindeki yanlış politikalara dur dediğimiz için kazandık. CHP 39 yıl sonra kazandı. Burası insanların aşırı borçlu olduğu bir kent. Görevimi yaparken engellemeler var tabi ki… Özellikle kamu, bir siyasi partinin kurumu haline gelmiş. 60 yıl önce Milli Emlak’tan gelen arsalarımızı bize sattırmam diyorlar. Halbuki benden önce yüzlerce parsel arsa satmışlar.

ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRSİNLER

Eşim Fatma ile Kırşehir’de tanıştım. Üç kızımız oldu. Zeynep, Gözde ve Ayşe…Hepsi üniversite okudu. Kızlarımın ayaklarının üzerinde durmaları çok önemliydi. Bizleri cumhuriyet yetiştirdi ve buralara getirdi. Ben de çocuklarıma her zaman fırsat eşitliğinin önemini anlattım. Ülkeleri için iyi işler yapmalarını tembihleyerek büyüttüm. Çocuklarıma atalarımızdan aldığımız bu kültürü vermeye çalıştım. Şimdi Deniz ve Özgür isimlerinde iki torunum var ve onlara da bu ilkeleri öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımı her zaman “Eski köye yeni adet getiren siz olun” diyerek büyüttüm. ‘İcat çıkarma derler’ ama ben onları “İcat çıkarın” derim. Gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması için kafa yormalarını istedim.