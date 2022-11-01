Cumhuriyet coşkusu müftüyü rahatsız etti

Yalvaç Müftüsü Ömer Can, 29 Ekim’deki coşkuyu görünce 30 Ekim’de, “10. Yıl Marşıyla tağutlara tapıyorlar” paylaşımı yaptı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e “tağut” (put) iftirası atan Yalvaç Müftüsü Ömer Can’a İlçe halkı, “Sen bir kışkırtıcısın” diye tepki gösterdi.

Veli TOPRAK

Isparta’ın Yalvaç ilçesinin müftüsü Ömer Can, Cumhuriyet karşıtı bir paylaşım yaptı, Atatürk için ‘tağut’ ifadesini kullandı. Yalvaç halkı, müftüyü savcılığa şikayet etti. Daha önce Kuran kursunun 60 bin liralık elektrik borcunu ödeyenlerin cennete gideceğini söyleyen müftünün tepki çeken paylaşımı şöyle: “Fatih Sultan Mehmet Han gemileri karadan yürütüp çağ açıp kapattı. Reis, 10 yıllık Lozan dayatma ve zulmünü ve ekonomi esaretini yıkarak milli kalkınma ve şaha kalkma bayrağını cihana ilan edişinin sembolünü gösterdi. Anlayanlar gözyaşı ile şahadet getirerek Allah’a yaklaşıyorlar. Anlamak istemeyenler 10. Yıl Marşı ile tağutlarına (put) tapınarak avunuyorlar.”

SENİ İSTEMİYORUZ!

Can hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “Atatürk’e hakaret” suçundan, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Müftüye sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi. “Yalvaç Müftüsü sen bir kışkırtıcısın, provakatörsün. Seni Yalvaç’ta istemiyoruz. Huzurumuzu bozamayacaksın.” “Allah’a değil, kula kul olmuşsun. Okuma yazma özürlüsün, Lozan’ı okumadığın için uyduruyorsun, adının Türk olmasını borçlu olduğun Atatürk’e put diyecek kadar soysuz olduğunu da gösteriyorsun.”