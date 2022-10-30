‘Cumhuriyet düşmanını Cumhuriyet Bayramı’na çağırıyorlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Prof. Dr. Mustafa Armağan’ın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya’ya çağrılmasına çok sert tepki gösterdi. Ağbaba, “Cumhuriyet, Atatürk ve İnönü düşmanlığı tescilli Mustafa Armağan’ı, İnönü’nün memleketine çağırmak Malatya’ya hakarettir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Armağan’ı 29 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘Çocuk Kitapları Festivali’ kapsamında söyleşi için Malatya’ya çağırdı.

“ATATÜRK’E SALDIRIYI ‘GÖREV’ EDİNMİŞ”

Atatürk’e hakaretten ceza alan birisinin Malatya’ya çağrılmasına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, aynı yazarın daha önce de değişik programlar için Malatya’ya çağrıldığını hatırlattı. Ağbaba, Derin Tarih isimli dergide Atatürk’e hakaret eden bir mektup yayınlayan, aynı dergide daha önce de defalarca Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarına ağır hakaretler yağdıran, Rize’deki Atatürk heykeli kaldırıldığında sosyal medya hesabından ‘Bize bu şan yeter, heykeli toprağa vermiş ülkeyiz’ şeklinde açıklama yapan Mustafa Armağan isimli sözde yazarın her fırsatta Atatürk’e saldırmayı adeta bir ‘görev’ gibi gördüğünü belirtti.

“BELEDİYE ‘GERÇEK’ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR”

Armağan’ın FETÖ ile gizlenemeyecek bir bağının olduğunu da hatırlatan Ağbaba, Armağan’ın 1995-2015 yılları arasında Zaman’da köşe yazarlığı uzun süre Cemaat’in TV kanalı olan Mehtap TV’de “Tarih Aynası” adlı programı , Cemaat’in hazırladığı “DA” (Diyalog Avrasya) dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptığını, Cemaat’in düzenlediği Abant Platformu toplantılarının “seçkin” katılımcıları arasında yer aldığını, bu gerçeğin Yeşilyurt Belediyesi tarafından mutlaka bilindiğini belirterek “Demek ki bir gönül borçları veya ortak noktaları var ki bu sicili bozuk kişiye inatla sahip çıkıp, programa davet ediyorlar. Cumhuriyet Bayramı haftasında Cumhuriyet düşmanını çocuklarla buluşturmak art niyet değil de nedir? Cumhuriyete ve Atatürk’e bakışlarının en net göstergesidir.” dedi.

“MUSTAFA ARMAĞAN’I, İNÖNÜ’NÜN MEMLEKETİNE ÇAĞIRMAK MALATYA’YA HAKARETTİR”

Ağbaba sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama da ise; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın olduğu hafta, Cumhuriyet, Atatürk ve İnönü düşmanlığı tescilli Mustafa Armağan’ı, İnönü’nün memleketine çağırmak Malatya’ya hakarettir” düşüncesini dile getirdi. Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç çocuk kitabı olmayan bu kişiyi ‘Çocuk Kitapları Festivalinde’ konuşturmak art niyetliliktir. Yazıklar olsun!” ifadesini kullandı.

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