Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu İletişim Bilimci Dr.Ali Haydar Fırat, AKP’nin sata sata bitiremediği cumhuriyet kazanımı yatırımlara değiniyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Cumhuriyet kazanımlarını sata sata bitiremeyen AKP’nin özelleştirme politikası”-Kulis(17 Ocak 2020)