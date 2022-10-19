Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasına ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut, Kızlarpınarı Mahallesi’nde konakladığı otelde, odadan uzun süre çıkmayınca otel çalışanları şüphelenip içeri girdi.
YERDE HAREKETSİZ BULUNDU
Kazım Alper Aykut, yerde hareketsiz yatarken bulununca, otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Kazım Alper Aykut’un hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kazım Alper Aykut’un cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belediye morguna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)