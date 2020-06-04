Cumhuriyetçi senatörlerden Trump’a çağrı: Savunma Bakanı Esper’i kovmayın

George Floyd‘un Minnesota eyaletinde polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan protestolar 10’uncu gününde devam ederken, Başkan Donald Trump‘ın ordunun devreye sokulacağı yönündeki mesajı Savunma Bakanı Mark Esper tarafından olumsuz karşılandı.

Cumhuriyetçi senatörler ise Beyaz Saray’da Esper’in görevden alınacağının gündeme geldiği yönündeki haberlerin ardından açıklamada bulundu.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Esper hakkında “İyi bir iş çıkarıyor. Bunların hepsi boş laflar. Gitmesine izin vermek için hiçbir sebep yok. Bakan Esper’e güveniyorum” diye konuştu.

‘Yeterli yerimiz var’

Batı Virginia Senatörü Shelley Moore Capito ise, “Fikrini ifade etmesine izin verilmeli ve tavsiyelerine dikkat edilmeli” yorumunda bulundu. Moore, “Umarım (göreve) devam eder. Onu severim. Yeterli boş yerimiz var” dedi.

Wyoming Senatörü John Barrasso da “ABD’yi ve ordumuzu temsil eden mükemmel bir iş çıkarıyor. Uluslararası güvenlik konferanslarında bakanla beraberdim” yorumunda bulundu.

Öte yandan Utah Senatörü Mitt Romney de, farklı bakış açısına sahip olmanın kovulmak için gerekçe olmamasını umduğunu ifade ederek liderliğin kilit noktasının diğer bakış açılarına açık olunması olduğunu vurguladı.

Esper, son açıklamasında “Asker ancak çok acil ve zor durumlarda kullanılabilir. Biz şu anda o zor durumlardan birinde değiliz. İsyan Yasası’nın devreye sokulmasını desteklemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

1807 yılında çıkarılan İsyan Yasası, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda iç karışıklılara karşı ordu kuvvetlerinin sokağa çıkmasına imkan veriyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise, tartışmalara ilişkin açıklamasında “Esper hala bakan. Başkan’ın fikri değişirse bunu yakında öğreneceğiz” demişti.