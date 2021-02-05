Cumhuriyetçi vekil, “komplo teorilerini yaydığı” gerekçesiyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden alındı

WASHINGTON (AA) – Eski ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor Greene, "ırkçı söylemleri" ve "komplo teorilerini yaydığı" gerekçeleriyle Temsilciler Meclisindeki komite görevlerinden alındı.

ABD kamuoyunda yakından takip edilen ve Cumhuriyetçi Partinin geleceğine ilişkin tartışmaların ortasında yer alan Greene ile ilgili karar belli oldu.

3 Kasım başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını sürekli tekrarlayan, "QAnon" adlı grubun komplo teorilerini dile getiren ve daha önceki bazı konuşmalarında ırkçı söylemler kullandığı bildirilen Greene için Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Greene'nin Temsilciler Meclisi komitelerindeki tüm görevlerinden alınması istemiyle Demokratların talep ettiği oylamada 199 "hayır" oyuna karşılık 230 vekil "evet" oyu kullandı.

11 Cumhuriyetçi vekilin de Demokratlara katılarak Greene aleyhinde oy kullandığı oylama sonucunda tartışmaların göbeğindeki isim, Meclisteki komite görevlerinden alınmış oldu.

Öte yandan Cumhuriyetçi Partili birçok vekilin, "QAnon" adlı komplo teorileri yayan grubun söylemlerini dile getirdiği daha önceki açıklamalarından dolayı özür dileyen Greene'ye destek verdiği ve kapalı görüşmede ayakta alkışladığı bilgisi Meclis kulislerine yansıdı.

Greene, 2017 yılında QAnon grubunun birçok paylaşımını Facebook üzerinden yayımlamış, 2018 ve sonrasındaki açıklamalarında ise bu paylaşımlarından pişman olduğunu ifade etmişti.

Greene, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerde Georgia 14. bölgeden Temsilciler Meclisine girmeye hak kazanmıştı.