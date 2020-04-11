Cumhuriyetçiler İlave Yardım Paketini Reddetmekte Kararlı 

ABD’de Kongre’nin Cumhuriyetçi liderleri, Demokratların Corona salgınının yol açtığı ekonomik krizle mücadele kapsamında önerdiği 250 milyar dolarlık ilave yardım paketine karşı çıkacaklarını söyledi. Ek paketle küçük işletmelerin rahatlatılması hedefleniyor.

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Kevin McCarthy tarafından yapılan açıklama, Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in önümüzdeki hafta yasa teklifiyle ilgili partilerarası görüşmeler planladıkları konusunda yaptıkları açıklamadan bir gün sonra geldi.

McConnell ve McCarthy’nin yaptığı açıklamada “Amerikalı çalışanlar kriz yaşıyor. Bu, Kongre’nin Corona virüsü hakkında söylediği son söz olmayacak ama bu hayati programın şu anda kaynağa ihtiyacı var. Amerikalı çalışanlar siyasi rehine olarak kullanılamaz” mesajı verildi.

Öte yandan her iki partiden eyalet valilerini temsil eden bir grup ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye göre Kongre, salgının eyalet ekonomileri üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmek için ilave adımlar atmalı.