Cumhuriyetçiler’den Borç Krizinin Aşılmasına Destek

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, partisinin federal borçlanma süresinin Aralık ayına kadar uzatılmasını destekleyeceğini söyledi.

Bunun Senato’daki Demokratlar ve Çarşamba günü 28,4 trilyon dolarlık borç tavanının süresinin uzatılması için bugün yapılacak yeni bir girişimi engellemesi beklenen Cumhuriyetçiler arasında aylardır süren anlaşmazlığı sona erdirebileceği sanılıyor.

McConnell Çarşamba günü yaptığı açıklamada ‘‘Amerikalılar’ı Demokratlar tarafından yaratılan yakın dönemli bir krizden korumak için Demokratlar’ın borç limitinin süresini mevcut harcamaları karşılayabilmek için sabit bir dolar tutarında Aralık ayına kadar acil uzatma tasarısını normal yollarla geçirmesine izin vereceğiz’’ dedi.

Cumhuriyetçiler aylardır 28,4 trilyon dolarlık borç tavanını yükseltmeye yardım etmeyi reddediyor ve bunun yerine Demokratlar’a ‘‘bütçe uzlaşma’’ yöntemi adı verilen farklı bir parlamento hamlesi kullanarak tasarıyı geçirme baskısı yaparak seçmenden oy toplamaya çalışıyordu.

McConnell bu sabahki açıklamasında da uzlaşma yöntemini desteklemiş, borç sınırının arttırılmasını ‘‘bütçe uzlaşma’’ yöntemiyle görüşmenin uzun bir süreç olabileceğini belirtmiş, ancakCumhuriyetçiler’in bu süreci hızlandırmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

Çarşamba günü öğleden sonra yapılması planlanan usul oylaması, Senato’nun gelecek iki yıl boyunca Kongre’nin kontrolunu belirleyecek seçimlerden sonra borç sınırını 2022 yılı Aralık ayına kadar askıya alacak bir yasa tasarısını tartışmaya başlamasına izin vermeyi amaçlıyor.

Biden Cumhuriyetçiler’i suçladı

Biden Çarşamba günü aralarında JPMorgan, Chase, Intel, ve Nasdaq’ın da olduğu büyük şirketlerin CEO’larının yer aldığı bir grup işadamıyla biraraya gelerek temerrüdün ekonomik risklerine dikkat çekti.

McConnell’ın açıklaması Biden’ın bu toplantıda McConnell’ı ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’i ABD’yi uçurumun eşiğine getirmekle suçlamasının ardından geldi.

Biden, ‘‘Borç tavanını arttırmak zaten borçlu olduğumuzu ödemek anlamına geliyor’’ dedi. Biden ‘‘Cumhuriyetçiler ekonomiyle Rus ruleti oynamayı bırakmalı. Bu doğru değil, bu tehlikeli’’ diye konuştu.

Biden, daha önceki açıklamasında ise Cumhuriyetçiler’in hükümetin temerrüde düşmesini önlemeye yönelik tasarıyı engellemesinden kurtulmak için Senato’nun kürsü işgali kuralının bir seferliğine değiştirilebileceğini söylemişti.

Kürsü işgali kuralına göre bir tasarı 100 üyeli Senato’dan 60 Senatör’ün onayını almadığı sürece geçemiyor ve Senatörler bu oy oranına ulaşılana kadar kürsüde diledikleri uzunlukta ve diledikleri konuda konuşabiliyor.

Geçen hafta Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarı Senato’da Cumhuriyetçiler’in kürsü işgali engeliyle karşılaşmıştı.

Devlet hizmetleri aksayabilir

Sorunun hızlı çözümlenmemesi halinde devletin yaşlılara sosyal güvenlik yardım çekleri gönderilmesi gibi bazı hizmetleri aksayabilir.

Sorunun son anda çözülmesi bile zararı önlemeye yetmeyebilir. Örneğin 2011 yılında borç tavanı tartışması Kongre’de süresinin dolmasına iki gün kala çözülmüştü. Bu durum borsaların altüst olmasına ve ABD’nin kredi notunun ilk kez düşmesine neden olmuştu.