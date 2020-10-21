Cumhuriyetçiler’in Corona Paketi Senato’da Yeterli Destek Bulmadı

Cumhuriyetçiler tarafından Senato’ya sunulan 500 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketi Demokrat Parti engeline takıldı. Tasarının Senato’da nihai oylama aşamasına geçebilmesi için yapılan prosedürle oylamada 60 oy toplaması gerekiyordu ancak 51 oyda kaldı. 44 senatör tasarının aleyhinde oy kullandı.

Oylamanın ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başkanı Nancy Pelosi, tarafların yeni bir Corona virüsü yardım paketi üzerinde uzlaşıya varabileceği konusunda iyimser konuştu. Pelosi, Beyaz Saray’la süren görüşmelerin uzlaşıyla sonuçlanabileceğine inandığını kaydetti.

Pelosi, yeni Corona yardımının 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce Kongre’den geçmesini umduğunu söyledi. Ancak Pelosi, tasarının seçimlere kadar gelmeyebileceğini belirtti.

Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise paketi seçimlerden önce geçirmek istemediklerini belirtmişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin 3 Kasım başkanlık seçimleri için yarışan Başkan Donald Trump, son dönemde yeni bir Corona yardım paketi için harekete geçilmesini istemişti. Ancak Demokratlar’ın istediği daha geniş kapsamlı bir pakete Senato’daki muhafazakar Cumhuriyetçiler karşı çıkıyor.

Demokratlar son aylarda 2,2 trilyon dolarlık bir yardım paketini kabul ettirmeye çalışıyor. Pelosi ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin bu paketin ayrıntılarıyla ilgili görüşmeler yürütüyor.

Ancak Senato’daki Cumhuriyetçiler’in kıdemli danışmanlarından birinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre Senato çoğunluk lideri McConnell, seçimlerden önce geniş kapsamlı bir yardım paketini Senato’ya getirmek istemiyor, bunun yerine Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayı Amy Coney Barrett’in onaylanması için uğraşıyor.

Başkan’ın genel sekreteri Mark Meadows ise Fox televizyonuna yaptığı açıklamada Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık bir paketi değerlendirdiğini söyledi. Meadows, Cumhuriyetçi senatörlerin yeni bir paketin maliyetinden endişe duyduklarını kaydetti.

Meadows, ‘‘Seçimlerden sonra daha iyi bir seçeneğimiz olacağını sanıyorum’’ dedi.

Senato’daki Cumuriyetçiler 8 milyon 300 bin Amerikalı’yı etkileyen Corona virüsü için daha düşük miktarda ve kısıtlı hedefi olan bir paket geçirilmesini istiyor. Demokratlar ise daha geniş kapsamlı bir paketten yana.

Bu yıl Corona virüsü salgınının insani ve ekonomik etkileri karşısında Kongre’den hızla geçen 3 trilyon dolarlık Corona virüsü paketinin ardından yeni bir paket Nisan ayından bu yana gündemde olmasına rağmen Kongre’den geçmedi. Corona virüsü ABD’de şu ana kadar 220 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Trump, Pelosi ve Mnuchin arasında yapılacak partilerüstü bir anlaşmanın Cumhuriyetçiler’in 47’ye karşı 53 koltukla çoğunlukta olduğu Senato’dan geçeceği görüşünde.

Seçimler öncesinde Başkan Trump’ın Corona virüsüyle mücadele biçimi eleştirilerin hedefi olurken Senato’daki Cumhuriyetçiler de koltuklarını kaybederek üstünlüğü Demokratlar’a kaptırmaktan endişe ediyor.