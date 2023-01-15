ADD, ÇYDD, Birleşik Kamu-İş ve Sanatçılar Girişimi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına girerken “Büyük Cumhuriyet Buluşması” düzenleyecek. Etkinlik öncesi ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu. Bozkurt, “Bu tablo, bu Cumhuriyet’in yurttaşları olan 85 milyon insanımızı mutlu etmiyor. Türkiye çok daha önemli, çok daha yıkıcı sorunları aşmayı becermiş bir millete sahip. Bunları aşarız” ifadelerini kullandı. Behramoğlu ise, “Bugünkü görevimiz; ülkemizim kültürel değerlerini, bugünkü gerici siyasete karşı savunmaktır” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Sanatçılar Girişimi, 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da İstanbul Kongre Merkezi’nde “Büyük Cumhuriyet Buluşması” gerçekleştirecek.

“Tüm yurttaşlarımızı 100’üncü yılında laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya çağırıyoruz” denilerek ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlikte; Edip Akbayram, Fazıl Say, Metin Uca, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Uğur Dündar ve Zülfü Livaneli gibi isimler de katılımcı olarak yer alacak.

Buluşma öncesi, Taksim Hill Otel’de bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu, Milli Eğitim eski Bakanı Önay Alpago, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna ve Birleşik Kamu – İş Konfederasyonu Hukuk Sekreteri Mehmet Yeşildağ katıldı.

“TÜRKİYE’NİN YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞINA İHTİYACI VAR”

Açılış konuşmasını yapan Bozkurt, “Cumhuriyet’in kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk ve Kemalist devrimciler bir hamur kardılar ve bu hamura bir maya kattılar hamur çürümesin, çok uzun yıllar yararlı olabilsin diye. O mayanın adı bize göre namustu. Namus mayasıyla mayalanan Cumhuriyet’in hamurunun 100’üncü yılında o mayasının eksildiği bir sürece girdiğini gördüğümüz için bu buluşmaları yapıyoruz” diyerek toplantının ve hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinliğin amacını açıkladı.

“ELİMİZDEKİ REÇETEYİ KULLANALIM”

Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti:

“O namus mayasıyla yönetildiği için devletimiz dünyada kendini doyuran 7 ülkeden biri oldu. O namus mayası sayesinde devletimiz kağıttan demir-çeliğe, petro-kimyadan silaha, uçaktan aklınıza gelebilecek her türlü ürünü kendi gücüyle üretir duruma geldi.

Bir yandan da Osmanlı’dan kalan, karşılığı 600 ton altındır, bugünkü değeri 400 milyar doların üzerindeki o borçların tamamını ödedi. Elimizde bu kadar başarılı olmuş bir reçete varsa, bu reçeteyi bugün de kullanalım.”

“TOPLUMUN GÜNDEMİ EKONOMİ”

Yurttaşların gündemi ile siyasetin gündeminin örtüşmediğini vurgulayan Bozkurt, “Yurttaşlarımızın temel sorunu belli: Ekonomik darboğaz, dış politikada yaşananlar.. Ulusal birliğimizin ne derece zedelendiği ortada. Sürekli ötekileştirilen toplumsal kesimler… Sokaklarda güvenliğin olmaması… Gördüğümüz manzara Türk milletine yakışmıyor. Bu gidiş, gidiş değildir. Bizim türban tartışmamız, milletimizi açlığa mahkum eden bu ekonomik tabloyu değiştiriyor mu? Toplumun gündemi bu” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK, KADINI EŞİT YURTTAŞ KILDI”

Ardından söz alan Önay Alpago, “Cumhuriyet hepimiz için çok kıymetli. Hepimize verilmiş büyük bir armağan. Biz kadınlar için çok daha değerli bir armağan. Aziz Atatürk, Cumhuriyet ile beraber peş peşe hayata geçirdiği devrimlerle ve yasal düzenlemelerle beraber önce kadını görünür kılmıştır, sonra insan kılmıştır, sonra yurttaş kılmıştır, sonra da eşit yurttaş kılmıştır. O yüzden bütün bu özgürlüklerin temelinde yatan Kemalist düşünce ve laiklik ilkesi, biz kadınlar için çok daha özeldir, önemlidir ve çok sıkı sahip çıkmamız gereken değerlerden biridir” şeklinde konuştu.

“BÖYLE İNSANLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Türkiye artık bu felaketten kurtulma çabası içinde” tespitini dile getiren Behramoğlu, “Bilgiden, bilinçten yoksun birisi, Türkçe ile düşünmenin olanaksızlığından bahsetti. Bunlar sadece Cumhuriyet’in değil, onunla beraber Türkçe’nin, Türkiye’nin karşısında yer almışlar. Böyle insanlarla karşı karşıyayız” dedi.

“İKİNCİ YÜZ YIL, BİZLERİN YÜZ YILI OLACAK”

ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna ise şu açıklamayı yaptı:

“100’üncü yılına gelmiş ve bu 100 yılda ne yazık ki çokça örselenmiş, tahribata uğramış Cumhuriyet’imizi, ikinci yüz yılında yeniden inşa etmeye, yaralarını sarmaya ve o büyük ufka yürütmeye biz kararlıyız. İkinci yüz yıl, bizlerin yüz yılı olacak.”

BOZKURT VE BEHRAMOĞLU’NDAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Toplantıdan sonra ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu.

“CUMHURİYET, OSMANLI’NIN EN İYİ YANLARINI İÇSELLEŞTİRDİ”

Cumhuriyet’in sadece bir siyaset devrimi olmadığını, aynı zamanda kültür bir devrim de olduğunun altını çizen Behramoğlu, “Bugünkü iktidarın sahip çıkar göründüğü Osmanlı, bir Batı devletiydi. Bunların sahip çıktıkları, Osmanlı’nın en geri unsurlarıdır. Cumhuriyet, Osmanlı’nın en olumlu yanlarını da içselleştirerek Türkiye’yi yaratmış ve çağdaş bir ülke olarak ileriye doğru taşımıştır” diye konuştu.

BEHRAMOĞLU GENÇLERE SESLENDİ

“Dolayısıyla bugünkü görevimiz; ülkemizin kültürel değerlerini, bugünkü gerici siyasete karşı savunmaktır” sözleriyle açıklamasına devam eden Behramoğlu, gençlere seslenerek, “Varolmak sadece bireysel bir varoluş değildir. İnsan bir yurda, bir kültüre, bir ülkeye ve bir döneme aittir. Lütfen bulunduğunuz ülkeyi iyi algılayın. Onun tarihini, coğrafyasını, kimliğini iyi araştırın ve yaşadığımız dünyanın da sorunlarının neler olduğunu algılamaya çalışın. Varoluş böyle bir şeydir” ifadelerine yer verdi.

“CUMHURİYET KURULUŞ AYARLARINDAN KOPTU”

Cumhuriyet’in ikinci yüz yılına girerken; Cumhuriyet’in kuruluş ayarlarından, kuruluşundaki başarısından ve ortaya çıkardığı eserlerden tamamen kopmuş durumda olduğumuzu söyleyen Bozkurt ise, “Neden bu ülkenin gençlerinin yüzde 72’si geleceğini yurtdışında aramak peşinde? Neden bu ülkenin kadınları sokaklarda özgürce dolaşamıyor? Neden bizim ülkemizde emekçilerimiz alın terlerinin karşılğını alamıyorlar? Neden genç işsizlik yüzde 30’ları geçmiş durumda?” sorularını sordu.

“BU TABLO İNSANIMIZI MUTLU ETMİYOR”

Bozkurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu tablo, bu Cumhuriyet’in yurttaşları olan 85 milyon insanımızı mutlu etmiyor. Türkiye çok daha önemli, çok daha yıkıcı sorunları aşmayı becermiş bir millete sahip. Bunları aşarız. Mühim olan doğru rotayı bulabilmek, doğru önderlikle buluşabilmek, doğru politikaları uygulayabilmek.”