Cüney Özdemir : Dünya Eve Kapandı, Hangi Ülke Ne Yapıyor?

Dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?

İtalya’da oranlar Çin’i geçti…

Almanya’da oran neden az?

Türkiye önlem olarak hangi etkinlikleri iptal etti?

Davalar artık nasıl görülecek? Adalet Bakanı hangi önemli açıklamayı yaptı?

Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanları için hangi tedbirleri alıyor?

Dünya Sağlık Örgütü aşıda hangi noktaya gelindiğini açıkladı?

Hangi ülkeler resesyona girebilir? Pazarda hangi önlemler alındı?

İngiltere nasıl politika değiştirdi?

Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor.