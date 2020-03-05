Cüneyt Arkın: Betül’den evvel ölmek isterim

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Betül’den önce ölmek istediğini söyledi ve nedenini de şöyle açıkladı.

Oynadığı tarihi filmlerle Yeşilçam’a damga vuran isimlerden Cüneyt Arkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle buluşuyor. Gündeme yönelik paylaşımlarla beğeni kazanan usta isim, bu defa eşi Betül Hanım’la ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Arkın ölümden korkmadığını söylerken ilginç bir açıklamada bulundu ve şunları söyledi:

“Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül’den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu , yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!”