Cüneyt Arkın da ‘evde kal’ mesajı verdi

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pek çok sanatçı gibi ‘evinde kal’ mesajı verdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında olan Cüneyt Arkın, gündeme yönelik paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Kimi zaman çektiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıkan Arkın, kimi zaman da bir fotoğrafına düştüğü notla selamlıyor takipçilerini.

Cüneyt Arkın son olarak eşiyle birlikte otururken görüldüğü eski bir kareyi hesabından paylaştı ve üzerine de “Evde kal Türkiye” notunu düştü.