Cüneyt Arkın paylaştı: Elinde silah, küfürler etmeye başlayınca…

Oynadığı tarihsel filmlerle ve özellikle hayat verdiği Malkoçoğlu karakteriyle akıllara kazınan Cüneyt Arkın, Instagram hesabından dikkat çeken bir anısını paylaştı. Eski yıllara dair fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü için bir anısını yazmayı tercih eden usta isim bakın kendisine silah çeken bir genci nasıl etkisiz hale getirmiş:

“Bir gün sabaha kadar çalıştık. Eve geldim duş aldım, üzerimi değiştirdim hemen çıktım başka bir çekime gidiyorum. Taksiye el ettim durdu az ilerde, koştum bindim. Bana yok kapıyı hızlı kapattın yok emniyet kemerini bağla yok sigara içme falan… Yav aceleden geberiyorum adamın umurunda değil. Önümüzde de tın tın bir araba. Genç bir çocuk sürüyor, yanındaki kızla konuşuyor. Dayanamadım eğildim kornaya bastım. Pat diye durdu araç. Genç çocuk indi, elinde silah var. Başladı küfürler etmeye. O benim elleri kınalı anama, dantelli başörtülü ablacığıma nasıl küfürler… Aşağı indim buna bir çaktım, silah bir tarafa bu bi tarafa… Bayıldı herif… Taksicinin hoşuna gitti, nasıl gülüyor. Neyse adam uyandı, bana baktı ve dedi ki; “Ya Cüneyt ağabey, sen hakikaten karate biliyormuşsun ya”… Ben siyah kuşak karateciyim. Bu spora başladığınızda yemin edersiniz: “hayati tehlike olmadıkça ve karşı taraf size saldırmadıkça” karşıdakine vurmayacağınıza dair. Ama aileme küfredilmesine dayanamadım.”