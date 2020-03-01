Cüneyt Arkın şehitleri andığı mesajında gözyaşlarını tutamadı

İdlib’deki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman Türk askeri için efsane oyuncu Cüneyt Arkın’dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Arkın, sosyal medya hesabından “Canlarım, kınalı kuzularım” mesajıyla bir video paylaştı.
Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’dan İdlib’te şehit olan 34 askerimiz için duygu dolu bir paylaşım geldi. Arkın, “Canlarım, kınalı kuzularım” mesajıyla paylaştığı videoda “Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı” şeklinde konuştu. Arkın’ın paylaştığı videoda olukça duygu dolu olduğu görüldü.