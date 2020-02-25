Cüneyt Arkın’ın torunu oyuncu oldu

Kendi adına açtığı Instagram hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Cüneyt Arkın, gündeme yönelik paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Kimi zaman çektiği bir video üzerinden takipçilerinen seslenen Arkın, kimi zaman da ailesine dair paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

TORUNU DA OYUNCU OLDU

Cüneyt Arkın, Instagram hesabından paylaştığı bir selfie üzerinden torunu Zeynep Cüreklibatur’un 17 Nisan’da vizyona girecek olan Kovala’da oynayacağını duyurdu. Arkın, torunu Zeynep ile çektiği selfieyi; “Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan’da vizyona girecek olan Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala’da Doğa karakterini canlandıracak” notuyla paylaştı. Cüneyt Arkın heyecanını: “Şimdiden merakla onu izleyeceğimiz günü beklemekteyiz” satırlarıyla ifade etti.