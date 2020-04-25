Cüneyt Özdemir : ABD’de Ölüm Sayısı 50 Bin Oldu, Başkan Trump Akılları Uçuran Hangi Öneri ile Geldi?
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Trump’ın açıkladığı çözüm planıyla kim, nasıl dalga geçti?
Dr. Birx Trump’a gülmemek için kendisini zor tuttu, ünlü komedyenin eşi Trump’ın ilginç çözümünü uyguladı başına gelmeyen kalmadı.
Orhan Pamuk uzun zaman sonra yazdığı yazısında salgın ve geçmişteki örneklerini nasıl kıyasladı?
Salgın insanların aşk hayatını da etkiledi, online uygulamalar neye evrildi?
İngiltere’de alışveriş alışkanlıkları nasıl değişti?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan haberlerini yorumluyor.
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