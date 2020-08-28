Cüneyt Özdemir – Bir Deli Sosyal Medyaya Bir Taş Atar, O Taş O Kuyudan Nasıl Çıkar?

Sosyal medya mahkemesinde dün kimler yargılandı? Operasyonel linç nedir?

Linç kültürünün perde arkasında ne yatıyor?

İsmail Saymaz tweetinde aslında ne söylemek istedi, nasıl troll ordusunun saldırısına uğradı?

30 Ağustos Türkiye’nin dört bir yanında hangi programlarla kutlanacak?

Hulusi Akar Navtex, Mısır-Yunanistan ve Türkiye’nin Libya’daki varlığı hakkında hangi açıklamaları yaptı?

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in İyon Denizi’ne yönelik açıklamaları nasıl karşılandı?

Galata Kulesi restorasyonunda son durum ne? Giresun’da yaşanan felaketin ardından hangi çalışmalar yapıldı?

Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmaya ve yorumlamaya devam ediyor.