Cüneyt Özdemir : Bir Milyar İnsan Evlerinde, Türkiye Hariç!
Dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Ülkeler nasıl önlemler alıyor?
65 yaş üstü vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdi, sınırlandırılmaya uyulacak mı?
Fenerbahçe Basketbol A Takımı’ndan hangi üzücü haber geldi?
Çin Dışişleri Bakanı Trump’a nasıl cevap verdi? İmamoğlu’ndan İstanbullulara nasıl isyan etti?
Trump basın toplantısında neler söyledi? Ünlüler sahte ürün önerdi, olayı kim nasıl ortaya çıkardı?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor.