Cüneyt Özdemir : Dünya Zaman Kazanmaya Çalışıyor ! Eğlencesini Yitiren Dünya
Dünyayı etkileyen salgında son durum ne?
Ülkeler nasıl önlemler alıyor?
Türkiye bugün de güneşin tadını doyasıya çıkardı…
Onları uyarmaya çalışan görevliye tepkileri ne oldu?
Tomas Pueyo “Koronavirüs: Çekiç ve Dans” yazısında hangi önemli noktalara değindi?
Hamaney, ABD’nin yardım teklifini neden reddetti?
Vuhan’dan hangi sevindirici haber geldi?
Küba, İtalya’nın yardımına nasıl koştu? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hangi uyarıda bulundu?
Gazeteci Cüneyt Özdemir günbegün gündemi yorumlamaya devam ediyor.