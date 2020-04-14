Cüneyt Özdemir : Erdoğan’ın Son Açıklaması Ne Anlama Geliyor? Özel Bankaları ve Medyayı Ne Bekliyor!

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?

Erdoğan’ın Süleyman Soylu’nun istifasını kabul etmemesi ne anlama geliyor?

Soylu, istifasının kabul edilmemesi ardından hangi açıklamayı yaptı?

Torba yasada hangi değişiklikler yapıldı?

Almanya ne tür bir strateji izliyor, nasıl başarılı oldu?

Trump ve Fauci arasındaki gerginlik zirve yaptı, Trump Fauci’yi kovacağının mesajını mı verdi?

Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını yorumluyor.