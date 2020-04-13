Cüneyt Özdemir : İktidar ile Özel Bankaların Yardım Kavgası ! Koordinasyon Krizi Büyüyor
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Bakan Albayrak son pakette hangi tedbirlere yer verdi?
Çeşitli köşe yazarları neden yanlış strateji izliyor?
ABD’de hangi ilk yaşandı?
İngiltere hangi ülkelere yardım edecek?
New York’ta son durum ne?
New York Valisi ve Belediye Başkanı hangi konuda anlaşamadı?
Fauci, Trump’ı nasıl suçladı?
Orta Doğu’da son durum ne?
Açıklanan ekonomik paketin ne kadarı gerçekleşti?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını yorumluyor.
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