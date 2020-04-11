Cüneyt Özdemir : İktidar Krizi Yönetebiliyor mu? Whatsapp Grupları Yasa ile Yasaklanacak mı?

Türkiye’de ve dünyada son durum ne?

Türkiye hangi ülkelere yardıma devam ediyor?

ABD’de en çok hangi bölgeler etkilendi?

İnsanlar ne zaman tatile çıkmaya başlayacak?

Trump ve ekibi nasıl ters düştü? Bolsonaro bu kez hangi hareketiyle dikkat çekti?

Orta Doğu’da neler yaşanıyor?

Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını yorumlamaya devam ediyor.

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