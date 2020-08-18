Cüneyt Özdemir – Joe Biden’ın Zırvalarının Sonuçları Ne Olacak?

Joe Biden’ın zırvaları ne anlama geliyor, nasıl sonuçlanacak? Neden 7 ay sonra gündem oldu?

Muhalefet Biden’a ne yanıt verdi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ne anlama geliyor?

“Gardırop solcusu” tanımlaması nasıl ortaya çıktı? Kimler gardırop solcusu?

Sokak röportajında engelli vatandaşı aşağılayan yeşilli adam kim?

İnsanların yoksulluğundan bile siyaset çıkartanlar nasıl hayatımızın her alanına girdiler?

İstanbul olası bir depreme hazır mı? Deprem vergileri nereye gidiyor? AVM’ye çevrilen toplanma alanlarıyla ilgili ne önlem alınıyor?

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu merak edilenlere cevap veriyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir haber turuna hız kesmeden devam ediyor.