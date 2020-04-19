Cüneyt Özdemir: Mehmet Öz Neden Hayatın En Zor Günlerini Yaşıyor?
Zonguldak Valisi’nin sözleri ne anlama geliyor?
Vali nasıl “özür dileyemedi”?
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Dünyada sağlık çalışanları hangi şartlarda çalışıyor, halk nasıl destek veriyor?
Trump, Cuomo’yu yine, nasıl eleştirdi?
ABD’de insanlar neden sokağa dökülüyor?
İtalya’dan hangi sevindirici haber geldi?
Afrika’da ve Orta Doğu’da son durum ne?
Gazeteci Cüneyt Özdemir son gelişmeleri yorumluyor.
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